Liverpool-Manchester City, Doku scomposto su Mac Allister: per Oliver e il Var non è rigore

Un episodio da moviola che farà discutere oggi e forse anche a fine campionato. Al 99′ di Liverpool-Manchester City, match della ventottesima giornata di Premier League, un presunto fallo di Doku in area su Mac Allister avrebbe potuto cambiare quello che è stato il big match per la vetta (che ora vede Arsenal e reds a quota 64). In area di rigore l’attaccante dei Citizens è entrato a gamba tesa, in modo scomposto, sul petto di Mac Allister, subito crollato al suolo chiedendo il penalty. In effetti, le immagini sono impietose: il centrocampista del Liverpool tocca il pallone, poi subisce il contatto col piede dell’avversario all’altezza del petto. Sembra rigore, ma per Oliver e il Var non ci sono gli estremi per indicare il dischetto. Non mancheranno le polemiche, visto che nei vari campionati europei e nelle competizioni Uefa questi contatti sono stati spesso puniti con il tiro dagli undici metri.