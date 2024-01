Liverpool, Klopp lascia la panchina a fine stagione: “Amo questo club, ma sono a corto di energie”

Così lo stesso Klopp: “Posso capire che sia uno shock per molte persone in questo momento, quando lo senti per la prima volta, ma ovviamente posso spiegarlo, o almeno provare a spiegarlo. Amo assolutamente tutto di questo club, amo tutto della città, amo tutto dei nostri tifosi, amo la squadra, amo lo staff. Amo tutto. Ma il fatto che io prenda comunque questa decisione dimostra che sono convinto che sia quella che devo prendere. Il fatto è che, come posso dirlo, sono a corto di energie. Adesso non ho problemi, ovviamente, lo sapevo già da tempo che prima o poi avrei dovuto annunciarlo, ma ora sto assolutamente bene. So che non posso fare il lavoro ancora e ancora e ancora e ancora. Dopo gli anni che abbiamo passato insieme e dopo tutto il tempo che abbiamo trascorso insieme e dopo tutte le cose che abbiamo passato insieme, il rispetto per te è cresciuto, l’amore è cresciuto e il minimo che vi devo è la verità e questa è la verità. L’avevo detto al club già a novembre. Devo spiegare un po’ che forse il lavoro che faccio la gente lo vede dall’esterno, sono sulla linea laterale e durante le sessioni di allenamento e cose del genere, ma la maggior parte di tutte le cose accadono intorno a questo genere di cose. Ciò significa che una stagione inizia e tu pianifichi già praticamente la prossima stagione. Quando ci siamo seduti insieme a parlare di potenziali acquisti, del prossimo anno ecc, mi è venuto in mente il pensiero: ‘Non sono più sicuro di essere qui allora’ e ne sono rimasto sorpreso anch’io. Per me è stato super, super, super importante poter aiutare a riportare questa squadra sui binari. Era tutto ciò a cui pensavo. Quando ho realizzato abbastanza presto che quello che è successo è davvero una buona squadra con un enorme potenziale e una super fascia d’età, super personaggi e tutto il resto, allora ho potuto ricominciare a pensare a me stesso e questo è stato il risultato. Non è quello che voglio [fare], è solo quello che penso sia giusto al 100%. Avremo un momento, forse l’ultima giornata qui o da qualche altra parte – intendo in altri paesi o in altre competizioni. C’è abbastanza tempo per fare questo genere di cose. Adesso proviamoci davvero. Il mondo esterno vuole sfruttare questa decisione, riderci sopra, vuole disturbarci. Noi siamo il Liverpool, abbiamo affrontato cose più difficili insieme. Facciamone un punto di forza. Sarebbe davvero fantastico. Spremiamo tutto da questa stagione e avremo un’altra cosa di cui sorridere quando guarderemo indietro nel futuro”.