Ligue 1, insulti omofobi in Psg-Marsiglia: le autorità chiedono sanzioni

Nuovo episodio deplorevole in Ligue 1, questa volta durante il match tra Paris Saint-Germain e Marsiglia. I tifosi della squadra parigina infatti si sono resi protagonisti di cori omofobi contro i giocatori avversari. Olivier Klein, delegato interministeriale per la lotta contro il razzismo, l’antisemitismo e l’anti-Lgbt, ha pubblicato il video incriminato in cui i tifosi del Psg rivolgono insulti omofobi ai rivali, dicendosi “molto scioccato dagli insopportabili cori omofobi sentiti al Parco dei Principi“. Klein ha poi aggiunto che chiederà al Psg e alle autorità della lega calcio francese di introdurre sanzioni, e che lui stesso valuterà un’azione legale al riguardo.

Il ministro dello Sport francese Amelie Oudea-Castera si è unita alle critiche, rivelando che il comitato disciplinare della federazione francese esaminerà il caso ed esortando il Psg a presentare una denuncia legale per “identificare i colpevoli e assicurarli alla giustizia, in modo che possano essere allontanati dagli stadi“. La ministra ha poi aggiunto: “È impensabile rimanere sordi davanti a cori così odiosi e omofobi dalle nostre tribune. Qualunque sia la rivalità e la posta in gioco, devono essere combattuti senza sosta dai tifosi, dai protagonisti della competizione, dalle autorità e dai pubblici poteri. Ieri questi cori hanno rovinato la festa al Parco dei Principi. Dobbiamo sradicare questo fenomeno con urgenza“. Già quattro anni fa, in seguito ad un episodio analogo sempre tra le stesse squadre, la lega francese lanciò un piano d’azione che consentiva agli spettatori di denunciare incidenti sessisti, omofobi o razzisti di cui sono stati testimoni.