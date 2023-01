Ligue 1 2022/23: il Lorient si avvicina all’Europa, Rennes battuto 2-1

E’ il Lorient a vincere lo scontro diretto contro il Rennes, termina 2-1 la sfida valevole per la 20esima giornata di Ligue 1 2022/23. Gli arancioneri si avvicinano alla zona Europa, il cui ultimo posto è occupato proprio dalla formazione rossonera, con soli due punti in più.

I padroni di casa non impiegano molto a portarsi su un doppio vantaggio: il match viene sbloccato al 13esimo minuto dalla rete di Talbi che, prendendo il tempo su tutti, riesce ad insaccare il pallone di testa in rete. Il raddoppio porta il nome di Le Bris, l’attaccante francese sceglie di calciare di prima in porta, trovando un gol preciso sotto il sette, al 31esimo minuto di gioco. Il vano della speranza arriva poi al 73esimo, è Tait con freddezza davanti al portiere a non sbagliare e firmare il poi definitivo 2-1.