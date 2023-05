Ligue 1 2022/2023, l’1-1 a Strasburgo regala il titolo al PSG: è l’undicesimo della loro storia

1-1 per il Paris Saint-Germain sul campo dello Strasburgo: tanto basta agli uomini Christophe Galtier per laurearsi campioni di Francia per l’11esima volta nella loro storia. Si tratta del secondo titolo consecutivo e del nono negli ultimi 11 anni: soltanto il Monaco nel 2017 e il Lille nel 2021 sono riusciti a strappare il trofeo dalle loro mani nel corso di questo lasso di tempo. A decidere è stato un gol di Lionel Messi (59′), bravo a portare in vantaggio i suoi e a decidere virtualmente il campionato, dato che a nulla è servito il pareggio segnato al 79′ da Kevin Gameiro. Al secondo posto troviamo il Lens, che ha sconfitto 3-0 l’Ajaccio e si è confermata, pur nella delusione del titolo sfumato, la più bella sorpresa di quest’edizione della Ligue 1, abile a precedere forti compagini come il Marsiglia (sconfitto 2-1 dal Brest) e il Monaco (battuto 2-0 dal Rennes). Tra le altre gare della serata, il Lione vince 3-0 contro il Reims, così come il Lille batte il Nantes per 2-1. L’Auxerre conquista un punto di vitale importante a casa del Tolosa: nella lotta salvezza, si trova adesso avanti al Nantes e avrà il destino nelle proprie mani all’ultima giornata.