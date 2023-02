Ligue 1 2022/2023, il Marsiglia batte 2-0 il Clermont: è a -5 dal PSG

Ancora un trionfo per il Marsiglia, con la squadra di Igor Tudor che batte il Clermont 2-0 e conquista l’ottavo successo nelle ultimo 10 gare considerando tutte le competizioni, voltando pagina dopo la debacle per 1-3 subita sei giorni fa dal Nizza. A decidere l’incontro è stata una doppietta di Alexis Sanchez, il quale ha aperto le danze su rigore al 44′ e ha chiuso i conti definitivamente all’81’. L’Olympique sale a quota 49 punti e, approfittando della sconfitta del PSG contro il Monaco, è adesso a soli 5 punti dalla vetta, che non sembra più così distante.