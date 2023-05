Liga, Tebas punge il Real Madrid: “Di cosa si lamentano? Guadagnano come i club di Premier League”

Il presidente della Liga spagnola, Javier Tebas, ha risposto per le rime alle critiche sulla distribuzione dei ricavi dei diritti televisivi. In particolare, la risposta del numero uno del campionato spagnolo sembra indirizzata alle lamentele del Real Madrid. “Guadagnano come le squadre della Premier League e lo fanno grazie ai diritti televisivi, non so cos’altro vogliono e di cosa si lamentano – afferma Tebas – Questo è il motivo per cui Real Madrid e Barcellona sono tra le squadre che fatturano di più al mondo, il Real piange ma non dovrebbe.”

Tebas ha poi parlato anche del suo rapporto con il presidente delle Merengues, Florentino Perez: “Lo conosco da tanti anni, non è uno stupido e sa benissimo che andando avanti con la Superlega ucciderà il calcio nazionale. Secondo lui il Real non dovrebbe più giocare in certi campi della Spagna, quando dice che la Liga è troppo debole per generare ricavi usa una scusa.”