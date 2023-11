Liga 2023/24: Borja Mayoral firma il successo del Getafe sul Cadice

Nel posticipo della dodicesima giornata di Liga arriva la vittoria del Getafe sul Cadice per 1-0. La formazione madrilena rimane in 10 uomini a fine primo tempo per l’espulsione del capitano Djene, ma nel seconda frazione riesce comunque a vincerla. A decidere l’incontro è la rete al 76′ dell’ex Roma Borja Mayoral, al sesto centro stagionale in campionato. I tre punti conquistati consentono alla formazione di Bordalas di salire in undicesima posizione con 15 punti, mentre il Cadice rimane fermo a quota 10 in sedicesima piazza.