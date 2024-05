Liga 2023/2024: rimonta casalinga del Celta Vigo, vincono Betis e Siviglia

Si è concluso il sabato calcistico in Liga, in scena la 34esima giornata con cinque match. In quello delle 14, il Betis ha battuto 2-0 l’Osasuna che ha finito il match in dieci uomini. Decisive le reti dell’ex Leicester, Ayoze Perez, e Pablo Fornals. L’Osasuna è rimasto in inferiorità numerica al minuto 26′ con l’espulsione di Moncayola, dopodiché ha subito nel giro di cinque minuti il doppio vantaggio e faticato per il resto della partita per evitare un passivo più pesante. Espulso anche il tecnico Arrasate per proteste.

Nell’incontro delle 16, il Celta Vigo in rimonta ha battuto il Villarreal per 3-2, con le reti di Iago Aspas su rigore, Strand Larsen e Douvikas. Il Villarreal aveva aperto il match con la rete di Alberto Moreno ma al 17′ è rimasto in 10 per l’espulsione di Comesana. E’ valsa a poco la seconda rete di Goncalo Guedes che aveva momentaneamente trovato il pareggio al 65′. Alle 18 a sorpresa l’Alaves espugna il Mestalla per 1-0, rete di Javi Lopez che stende il Valencia.

Nelle partite delle 21, il retrocesso Almeria batte per 1-0 il Rayo Vallecano con la rete di Anthony Lozano. Contemporaneamente il Siviglia ne fa tre al Sanchez Pizjuan. A siglare la vittoria dei padroni di casa le reti di Acuna, En-Nesyri e Lukebakio, che non hanno lasciato scampo a un modesto Granada.