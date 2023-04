Liga 2022/23: battuta d’arresto per il Barcellona, il Vallecano si impone 2-1

Il Barcellona frena la corsa scudetto e incassa la terza sconfitta stagionale, termina 2-1 la sfida in trasferta contro il Vallecano, valevole per la 31esima giornata di Liga 2022/23. La formazione di Xavi passa in svantaggio già nella prima frazione di gioco, sono i padroni di casa che sbloccano il match al 19esimo minuto, Camello pesca in area Garcia che si coordina in tempo ed insacca all’angolino basso di destra, spiazzando ter Stegen. Sul finale è Lewandowski ad andare a segno, l’arbitro però viene richiamato dal Var, rete annullata per fuorigioco. Ad inizio ripresa, le retrovie blaugrana cedono e un erroraccio difensivo permette a Garcia di conquistare palla sul limite e andare alla conclusione, firmando la doppietta personale. La formazione catalana non riesce a recuperare lo svantaggio, e cede, inaspettatamente ai biancorossi. Risulta vana la rete a cinque minuti dalla fine messa a segno da Lewandowski. Termina 2-1 al Campo de Futbol de Vallecas.

Il Celta Vigo vince invece sul finale contro l’Elche, termina 1-0 all’Estadio de Balaídos. Dopo 90 minuti a reti inviolate, sono i padroni di casa a trovare vantaggio e vittoria all’ultimo istante. Aidoo si ritrova davanti alla porta, non gli resta che sfruttare l’occasione capitatagli e insaccare la rete della vittoria. Gli ospiti incassano così la 22esima sconfitta stagionale e firmano matematicamente la retrocessione, la formazione di Carvalhal invece sale al 12esimo posto con 39 punti in classifica.