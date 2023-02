Liga 2022/2023: l’Athletic Bilbao vince a Valencia, bene anche Betis e Siviglia

Il Betis torna alla vittoria. Dopo due ko di fila nelle scorse due giornate, i bianconeri si sono imposti 2-3 in casa dell’Almeria nella ventunesima giornata della Liga 2022/2023. A sbloccare il match dopo soli sei minuti di gioco è stato Rodri, ma venti minuti dopo Suarez ha risposto riportando l’equilibrio. Al 42′ di Nuovo Betis avanti con Canales, al 62′ ancora parità con Costa e al 70′ Guardado chiude i conti sul 2-3. Tre punti importantissimi per la squadra di Pellegrini, che sale in quinta posizione a quota 34.

Ritorno al successo anche per il Siviglia, che si impone 2-0 in casa contro il Maiorca. A decidere la sfida En Nesyri e Gil, rispettivamente in gol al 28′ e al 40′, che regalano tre punti importanti alla squadra per allontanarsi dalla zona retrocessione. Bene anche l’Athletic Bilbao, che vince 2-1 in casa del Valencia. Castillejo apre il match al 17′, ma Williams riporta il punteggio in parità al 30′ e Sancet completa la rimonta al 72′. La squadra di Valverde occupa la sesta posizione a quota 32 punti.