Liga 2022/2023, Kluivert salva su rigore il Valencia: 1-1 interno con il Rayo Vallecano

Si salva il Valencia nel match interno contro il Rayo Vallecano, incontro valido per la 27esima giornata di Liga 2022/2023 e terminato 1-1. La gara è stata dominata dai padroni di casa nelle statistiche: 18 tiri a 7, 61% di possesso palla e ben 13 calci d’angolo contro i 3 battuti dagli ospiti, che tuttavia sono passati in vantaggio al 9′ con Santi Comesana e hanno mantenuto l’1-0 fino alle fasi finali della sfida. All’82’, un rigore trasformato da Justin Kluivert ha permesso al Valencia di impattare sull’1-1 ed evitare la desima sconfitta nelle ultime 13 giornate, lasso di tempo in cui la squadra allenata prima da Gennaro Gattuso e ora da Ruben Baraja ha conquistato solamente 8 punti. La classifica è, infatti, severissima con il Valencia, che non ha alcun punto di margine sulla zona retrocessione: con 27 punti (7 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte), la quota è pari a quella di Espanyol e Almeria e superiore solamente ai 13 punti dell’Elche fanalino di coda. Per il Rayo Vallecano, invece, è il decimo pareggio in 27 giornate: 37 i punti guadagnati dalla squadra madrilena, che aggancia l’Athletic Bilbao al settimo posto e resta pienamente in corsa per un posto nelle coppe europee della prossima stagione, quantomento la Conference League.