L’Equipe: Benzema lascerà l’Al Ittihad, ma il suo futuro è in Arabia Saudita

Secondo l’Equipe, Karim Benzema lascerà l’Al Ittihad, ma proseguirà la sua avventura nella Saudi Pro League. Il quotidiano francese parla di negoziazioni in corso tra l’Arabia Saudita e l’entourage del calciatore per evitare che l’ex Real Madrid torni in Europa. Alla base dell’atteggiamento dell’attaccante francese ci sarebbe la delusione per una mancata campagna acquisti da parte del club rispetto ad alcune concorrenti come l’Al Hilal. Benzema, inoltre, non avrebbe gradito l’essere stato ignorato al momento di esonerare Nuno Espirito Santo scegliendo Marcelo Gallardo come nuovo allenatore.