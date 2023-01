Juninho attacca Rudi Garcia: “Porterà anche la colazione a CR7 se necessario, rispetta solo le persone che hanno potere”

“Non oserà fare nulla che gli sia d’intralcio. Anzi, gli servirà la colazione se necessario. Non sa gestire nulla. Il modo in cui gestisce è attraverso la paura che impone agli altri. Rispetta solo le persone che hanno potere o delle quali può trarre vantaggio dalla relazione”. Di certo non si trattiene Juninho Pernambucano, che intervistato da MaisFutebol, attacco Rudi Garcia, allenatore dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo ed ex tecnico del Lione, dove Juninho era direttore sportivo. “La mia esperienza con Rudi Garcia è stata terribile. È la persona più cattiva che abbia incontrato in tutta la mia carriera e in campo è pessimo quasi quanto lo è di persona. Non conosce la parte tecnica, l’occupazione degli spazi, l’intelligenza di gioco, la variazione tra corto e lungo”.