Highlights e gol Real Madrid-Al Hilal 5-3, finale Mondiale per Club 2022 (VIDEO)

di Mario Boccardi 41

Il Real Madrid vince il Mondiale per Club per l’ottava volta nella sua storia: 1960, 1998, 2002 (era la vecchia Coppa Intercontinentale), poi 2014, 2016, 2017, 2018 e 2022, quest’ultimo successo ottenuto per 5-3 in finale contro l’Al Hilal. Una partita in cui le difese non si sono mostrate all’altezza della situazione e, a far la differenza, sono state le straordinarie qualità degli uomini offensivi che Ancelotti ha potuto schierare, tre su tutti Valverde, Vinicius e il pallone d’oro Benzema. Sono stati loro 3 a segnare le cinque reti che hanno permesso ai Blancos di laurearsi campioni, mentre al team campione d’asia non sono bastate la doppietta di Vietto e la rete di Marega. Riviviamo quanto accaduto in campo con gli highlights della gara.