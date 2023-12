Grecia, decisione forte del governo: fino 12 febbraio tutte le partite a porte chiuse

Presa di posizione forte da parte del governo greco contro la violenza nello sport e in particolar modo nel calcio. “Tutte le partite del campionato greco si svolgeranno a porte chiuse per i prossimi due mesi, cioè fino al 12 febbraio” ha spiegato il portavoce del governo Pavlos Marinakis dopo ultimi gli scontri di giovedì durante una partita di pallavolo ad Atene in cui un agente di polizia è rimasto gravemente ferito e che si aggiungono a molteplici altri episodi dello stesso genere.