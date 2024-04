Getafe, dagli spalti insulti razzisti ad Acuna: stadio parzialmente chiuso per tre giornate

Stadio chiuso parzialmente per tre giornate. Questa è la sentenza della giustizia sportiva della Federcalcio spagnola ai danni del Getafe, a seguito di quanto accaduto durante la sconfitta interna di sabato contro il Siviglia in Liga. Nel secondo tempo, l’allenatore andaluso Quique Sanchez Flores e il suo giocatore Marcos Acuna hanno ricevuto insulti razzisti e xenofobi, causando l’interruzione della partita. L’arbitro ha applicato il protocollo in vigore, dopo aver sentito i tifosi in tribuna definire il difensore argentino una “scimmia”. La RFEF ha deciso quindi di chiudere completamente la tribuna centrale del Coliseum Alfonso Perez per tre partite, imponendo al club di esporre un messaggio a sostegno del fair play. Prevista anche una multa di 27.000 euro. Secondo alcune testimonianze dei tifosi avrebbero urlato anche “zingaro” all’allenatore Quique Sanchez Flores, ma – come riporta AS – l’episodio non è presente nel referto.