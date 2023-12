Gary Neville attacca: “Sono stanco di guardare il Manchester United. Mi annoia”

Difficile parlare di crisi dopo nove punti in quattro partite di Premier League. Di certo però il Manchester United, perdendo 1-0 col Newcastle, ha nuovamente fallito l’appuntamento con la continuità di risultati. Si tratta del secondo passo falso in una settimana dopo il deludente 3-3 col Galatasaray che ha compromesso e non poco il cammino in Champions League. Ad aggiungere ulteriori critiche è una leggenda dei Red Devils, Gary Neville, attuale opinionista di Sky Sports: “Sono deluso – ha detto -. Mi sembra che l’ambiente è tornato in un circolo vizioso con le solite voci intorno all’allenatore che iniziano a venire fuori. C’è chi dice che non possiamo licenziarne un altro e che dobbiamo liberarci dei giocatori, perché sono loro che hanno fatto fallire gli allenatori precedenti. Sono stufo”, ha detto. L’ex difensore ci va giù pesante: “Non voglio più guardare le loro partite e questa è la cosa più triste che puoi provare riguardo alla tua squadra di calcio. Quando ti annoi così tanto, ti stanchi. Amo questo club ma hanno perso fiducia. E anche noi tifosi non ne possiamo più”. Il calendario non aiuta: “Ho già paura di cosa succederà ad Anfield tra due settimane, semplicemente perché penso che potrebbe essere un disastro. Ho già paura di quello che succederà mercoledì sera contro il Chelsea perché potrebbe essere un disastro”, ribadisce.