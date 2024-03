Francia, bandiera nazista e cori razzisti: 6 e 4 mesi di carcere a due tifosi del Lione

Sei e quattro mesi di carcere senza condizionale, oltre a 3 anni di divieto di entrare allo stadio. Sono le condanne inflitte a due tifosi del Lione, colpevoli di aver esposto una bandiera con le insegne di una divisione SS sugli spalti del Velodrome, stadio che ospita le gare dell’Olympique Marsiglia, in occasione della partita (poi rinviata per l’assalto al pullman degli ospiti) contro l’OL. Le pene, senza condizionale, potranno essere scontate con braccialetto elettronico. I due sono stati ritenuti colpevoli di “introduzione o esposizione in un impianto sportivo di oggetto incitante all’odio o alla discriminazione in base all’origine, all’etnia, la nazione, la razza o la religione”. I due uomini, di 33 e 35 anni, erano stati denunciati per aver intonato cori razzisti e per aver fatto il saluto nazista, oltre che per aver sventolato una bandiera somigliante a quella della “divisione Charlemagne”. I tifosi in questione apparterrebbero al gruppo di tifosi ultrà “Mezza Lyon”.