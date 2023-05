Formazioni ufficiali Valencia-Real Madrid, Liga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Valencia-Real Madrid, sfida valida per la trentacinquesima giornata di Liga 2022/2023. Blancos chiamati a reagire immediatamente dopo la batosta in Champions League contro il Manchester City e a chiudere al meglio la stagione. Il Valencia invece ha bisogno di punti per salvarsi e proverà a dare del filo da torcere agli avversari. Il fischio d’inizio è fissato alle 18:30 di domenica 21 maggio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI VALENCIA-REAL MADRID

VALENCIA: Mamardashvili, Therry, Comert, Cenk, Gayà, Guerra, Nico, Almeida, Diego Lopez, Kluivert, Cavani.

REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Milita, Rudiger, Mendy, Ceballos, Tchouameni, Camavinga, Asensio, Benzema, Vinicius Junior.