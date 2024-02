Formazioni ufficiali Siviglia-Atletico Madrid: Liga 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Siviglia-Atletico Madrid, match della ventiquattresima giornata di Liga 2023/2024. Dopo la vittoria sul Rayo, gli andalusi cercano altri punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. I colchoneros non vogliono invece perdere terreno rispetto alle prime della classe. Ecco le scelte dei due allenatori per questa sfida.

Le formazioni ufficiali

Siviglia: Nyland, Jesus Navas, Sergio Ramos, Bade, Acuna, Soumare, Sow, Oliver, Ocampos, Isaac, En-Nesyri

Atletico Madrid: Oblak, Paulista, Witsel, Hermoso, Llorente, De Paul, Koke, Barrios, Lino, Morata, Griezmann