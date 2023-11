Formazioni ufficiali Sampdoria-Spezia, Serie B 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Spezia, sfida valida per la quattordicesima giornata di Serie B 2023/2024. In ripresa gli uomini di Pirlo, con due vittorie consecutive e tre nelle ultime quattro in quest’ultimo periodo. Discorso diverso per lo Spezia, che arriva a questo derby in striscia negativa da ben sette partite. Il fischio d’inizio è fissato alle 20:30 venerdì 24 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI SAMPDORIA-SPEZIA

SAMPDORIA (4-3-2-1): Stankovic; Depaoli, Ghilardi, Facundo Gonzalez, Giordano; Kasami, Yepes, Vieira; Borini, Verre; Sebastiano Esposito.



SPEZIA (4-3-2-1): Dragowski; Amian, Bertola, Nikolaou, Elia; Cassata, Salvatore Esposito, Kouda; Antonucci, Verde; Moro.