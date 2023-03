Formazioni ufficiali Manchester United-Southampton, Premier League 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Manchester United-Southampton, sfida valida per la ventisettesima giornata di Premier League 2022/2023. I Red Devils sono chiamati a riscattarsi dopo la batosta di Anfield contro il Liverpool e puntano a ripartire dal poker rifilato al Betis in Europa League. La squadra di Ten Hag ospiterà all’Old Trafford il fanalino di coda del campionato, a caccia di punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Il fischio d’inizio è fissato alle 15:00 di domenica 12 marzo, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI MANCHESTER UNITED-SOUTHAMPTON

MANCHESTER UNITED: In attesa

SOUTHAMPTON: In attesa