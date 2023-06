Fenerbahce, le prime parole di Dzeko: “Buone sensazioni, emozionato per questa nuova avventura”

Edin Dzeko è un nuovo giocatore del Fenerbahce. Il calciatore bosniaco ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club turco: “Grazie a tutti per l’accoglienza, le prime sensazioni sono molto buone, sono eccitato per questa nuova avventura in questo grande club. Sono felicissimo di essere qua. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi e sentire l’atmosfera dello stadio. Darò il massimo”.