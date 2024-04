FA Cup 2023/2024: Bernardo Silva regala la finale a Guardiola, Chelsea ko 1-0

Il Manchester City è in finale di FA Cup per la seconda stagione consecutiva. La squadra di Guardiola batte 1-0 il Chelsea al termine di una partita estremamente equilibrata e decisa dal guizzo di Bernardo Silva all’84’. Il 20 del City riscatta, forse non completamente, l’errore dal dischetto nei quarti di finale di Champions contro il Real Madrid e porta i suoi compagni in finale per il secondo anno in fila. Ora i Citizens attendono la vincente della sfida tra Manchester United e Coventry, in campo domani per chiudere il quadro delle semifinali. In caso di vittoria della squadra di ten Hag, sarebbe la rivincita della finale dello scorso anno, vinta per 2-1 dal Manchester City. I ragazzi di Guardiola andranno a caccia dell’ottavo titolo nella sua storia.