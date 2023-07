Escono Brozovic e Ronaldo e l’Al Nassr crolla: il Celta Vigo vince 5-0 in amichevole

di Mattia Zucchiatti 11

Il Celta Vigo ha travolto 5-0 i sauditi dell’Al Nassr in un’amichevole a due facce: zero a zero con Cristiano Ronaldo e Marcelo Brozovic in campo; cinque gol dal 52′ in poi quando i sauditi sono rimasti in 10 (rosso ad Al Amri) e senza le due stelle, entrambe sostituite. CR7 è stato richiamato in panchina al 48′, mentre Brozovic ha lasciato il campo al 53′. E cinque minuti dopo è iniziato lo show del Celta. Al 57′ Alonso sblocca il risultato, prima della doppietta siglata da Rodriguez (62′ e 71′). C’è spazio anche per Larsen che tra il 73′ e il 75′ firma due gol.