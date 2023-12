Eredivisie, Utrecht-Waalwijk interrotta: tifosi lanciano boccali di birra in campo prima di un rigore

La sfida di Eredivisie Utrecht-Waalwijk è stata interrotta. Il motivo riguarda quanto successo sul finire del primo tempo, quando un rigore parato dal portiere è stato fatto ripetere dall’arbitro per il posizionamento irregolare dell’estremo difensore. Ma prima che potesse essere calciato di nuovo, i tifosi di casa hanno scatenato il caos lanciando dei soliti boccali di birra in campo: l’arbitro ha quindi dovuto interrompere la partita del massimo campionato olandese. Dopo una decina di minuti, la partita è ripresa e il rigore è stato calciato e questa volta segnato per l’1-1 degli ospiti.