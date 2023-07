Edinson Cavani al Boca Juniors: è ufficiale

“Felices de tenerte en casa”. Così il Boca Juniors ufficializza l’ingaggio di Edinson Cavani, 36enne attaccante uruguaiano fresco di rescissione del contratto che lo legava al Valencia. Il Matador indosserà la maglia numero 10 e, secondo la stampa argentina, si legherà al club di Buenos Aires per i prossimi 18 mesi. Nuovo capitolo della carriera per una vecchia conoscenza del calcio italiano. Cavani, che ha iniziato la carriera nel Danubio, è arrivato in Italia nel 2007 vestendo la maglia del Palermo. Nel 2010 il trasferimento al Napoli. Poi Psg, Manchester United e Valencia, oggi il trasferimento al Boca Juniors.