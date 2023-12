Djemba-Djemba su Onana: “Sa che se va in Coppa d’Africa potrebbe perdere il posto al Manchester”

L’ex centrocampista della nazionale camerunese Djemba-Djemba, 36 presenze e 0 gol, si è espresso sulla possibilità che Onana, portiere del Manchester United, possa decidere di andare in Coppa d’Africa con il suo Camerun: “Il problema per lui è che se gioca bene per il prossimo mese dovrà andare in Coppa d’Africa. E se dovesse andarci sa che potrebbe perdere il posto da titolare al Manchester United. Se resta in Inghilterra potrebbe non essere più il primo portiere della nazionale. Deve decidere cosa è meglio per la sua carriera. Lui è il miglior portiere d’Africa, ha avuto quaoche difficoltà per la prossima pressione avuta all’arrivo ai Red Devils. Tornerà ai suoi livelli”.