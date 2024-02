Disavventura in trasferta per i tifosi del Feyenoord: pullman in ritardo per la partita contro l’Almere

Disavventura per i tifosi del Feyenoord. Dopo la trasferta vietata a Roma e la sconfitta ai calci di rigore contro i giallorossi nel playoff di Europa League, i supporters della squadra di Rotterdam hanno dovuto fare i conti con viaggio problematico nel giorno della gara esterna contro l’Almere City. La gara era in programma alle 14:30, ma di fatto i tifosi ospiti attesi allo Yanmar Stadion non si sono potuti presentare in tempo. Tutta colpa di un ritardo dei pullman messi a disposizione per la trasferta. “Speriamo di vedervi lì presto, compagni. Anche noi siamo delusi da questa situazione…”, ha scritto il Feyenoord, allegando una foto del settore ospiti vuoto. Assente anche il tecnico Arne Slot, alle prese con uno stato influenzale. Non una settimana indimenticabile per la squadra olandese, che ha potuto contare sull’appoggio della sua tifoseria solamente dal 20′ in poi.

We hopen dat jullie er snel zijn, kameraden. Ook wij balen van deze situatie… 😞 pic.twitter.com/QcGvHNYXNW — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 25, 2024