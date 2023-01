Prime conseguenze sul piano sportivo per Dani Alves, accusato in Spagna di violenza sessuale dopo una festa in discoteca. I Pumas, formazione della prima divisione messicana, hanno rescisso il contratto dell’ex laterale del Barcellona. I fatti sono oggetto di un’indagine che si era aperta lo scorso 10 gennaio: il giocatore è stato posto a Barcellona in custodia cautelare.