Cristiano Ronaldo, scintille con un cameraman: CR7 gli lancia l’acqua (VIDEO)

L’Al Nassr non va oltre lo 0-0 contro l’Al Shabab e Cristiano Ronaldo non nasconde il nervosismo. Nel post gara, mentre era a bordocampo sconsolato, si è avvicinato a lui un cameramen. L’ex attaccante della Juventus gli ha lanciato dell’acqua e gli ha fatto cenno di allontanarsi. L’episodio non è sfuggito ai video dei tifosi dagli spalti, sempre molto puntuali nelle riprese della superstar portoghese. Il video è così rapidamente diventato virale sui social.

An angry Ronaldo throws water onto the camera and tells the cameraman to go away 😂pic.twitter.com/nHIclG6Gxp

