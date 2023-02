Coppa di Germania 2022/23: vittoria casalinga per l’Eintracht, successo anche del Friburgo

Termina 0-2 il match tra SV Sandhausen e Friburgo, incontro valido per gli ottavi di finale di Coppa di Germania 2022/23. La partita è stata decisa dalle reti di Lienhart e Peteresen all’87’ e al 95′. Bene anche l’Eintracht di Francoforte, che batte 4-2 l’SV Darmstadt 98. I gol decisivi sono stati segnati da Kolo Muani, in due occasioni, Borrè Maury e Kamada. Di Honsak le reti ospiti, che con la sua doppietta aveva portato sull’1-2 i suoi ma non è bastato.