Coppa di Francia 2022/2023, Marsiglia eliminato dall’Annecy ai rigori: in semifinale va il club di Ligue 2

L’Annecy, squadra di Ligue 2, ha battuto il Marsiglia ai calci di rigore al Velodrome dopo il 2-2 regolamentare e ha eliminato la squadra di Tudor dalla Coppa di Francia. La squadra dell’omonima città dell’Alvernia (120.000 abitanti) si regala una storica semifinale nel torneo nazionale. Nel 2015, vincendo la Rhône-Alpes Division Honneur, il club riuscì ad accedere al Championat de France Amateur 2. Oggi può giocarsi l’accesso alla finalissima (sorteggio definirà l’avversaria).

Eppure la serata non sembrava lasciar presagire a grosse sorprese. Al 19′ infatti l’ex Roma Veretout sblocca il risultato su assist di Clauss, scattato in posizione regolare alle spalle della difesa ospite. Dion (53′) e Mouanga (59′) però trovano i gol della rimonta, che costringe l’OM a sacrificarsi in un dispendioso assedio. All’84’ il Marsiglia ha la chance su rigore per pareggiare, ma Alexis Sanchez sbaglia. L’arbitro concede sei minuti di recupero. E al 96′ è il 18enne Mughe a rinviare il verdetto con il gol del 2-2. Ma è solo un’illusione, perché dai tiri dal dischetto è la leggerezza mentale degli ospiti a fare la differenza. Ma come nei 90′, è il Marsiglia a partire meglio. Kashi sbaglia per l’Annecy, Guendouzi e Sanchez segnano. Tavares e Balerdi però condannano l’OM. La sconfitta per 3-0 col Psg ha lasciato più di un scoria in casa Marsiglia.