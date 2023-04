Coppa del Re, Osasuna in finale: Athletic Bilbao eliminato

di Mattia Zucchiatti 24

Dopo l’1-0 dell’andata, l’Osasuna ferma sull’1-1 ai supplementari l’Athletic Bilbao e conquista il pass per la finale di Coppa del Re, dove sfiderà la vincente di Barcellona-Real Madrid. Al 33′ i baschi passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: sponda di testa di Vesga, spaccata vincente di Inaki Williams, autore dell’1-0 che trascina la contesa all’extratime. E nel secondo tempo supplementare, arriva l’1-1 che vale la qualificazione: dopo alcune proteste dell’Osasuna per un tocco col braccio in area, è Pablo Ibanez a spazzare via ogni dubbio con un destro al volo da fuori area che non lascia scampo ad Agirrezabala. Si tratta della seconda finale di Coppa del Re per l’Osasuna, che nel 2004/05 fu sconfitta in finale dal Betis.