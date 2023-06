Acquisto decisamente in prospettiva per il Chelsea, che ha perfezionato l’acquisto di uno dei più interessanti talento del calcio sudamericano: ufficiale l’ingaggio del 16enne Kendry Paez, ecuadoregno dell’Independiente del Valle messosi in luce nell’ultima Coppa America Under 17. Il giovane calciatore arriverà in Inghilterra, però, solo nel maggio del 2025, una volta raggiunta la maggiore età.