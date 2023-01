Chelsea, Potter: “Non vedo l’ora di lavorare con Joao Felix. Pulisic? Starà fuori per un paio di mesi”

Il tecnico del Chelsea, Graham Potter, nel corso della conferenza stampa, ha commentato il nuovo acquisto dei Blues Joao Felix, attaccante ventitreenne arrivato in prestito dall’Atletico Madrid: “E’ un giocatore di qualità, farà la differenza nell’ultima trequarti di campo, non vedo l’ora di lavorare con lui. E’ giovane ma ha già tanta esperienza e ci darà una mano. Sapevo da un po’ che c’era una trattativa in corso ma probabilmente gli infortuni che abbiamo avuto hanno dato un’accelerata. È bello averlo qui e già oggi ha fatto il primo allenamento con noi”.

La notizia negativa, invece, riguarda Christian Pulisic che sarà costretto a restare ai box per diverso tempo: “Ne avrà per un paio di mesi mentre speriamo stia fermo meno Sterling. Dobbiamo sistemare la squadra e non basta un giocatore a risolvere i problemi. Dobbiamo attaccare meglio e sfruttare le occasioni che abbiamo. Altri rinforzi? C’è tempo, dipende se troviamo i giocatori giusti. Non è facile ma siamo comunque contenti di quanto fatto finora”.

“Le critiche? Fa parte del lavoro, è successo anche a Guardiola nella sua prima stagione a Manchester, pure Arteta e Klopp sono stati criticati. Il calcio è emotivo, quando perdi è facile dare la colpa a qualcuno. Non sto dicendo che sono stato assolutamente perfetto e che chi mi critica sbaglia ma penso che occorra guardare le cose da una certa prospettiva e continuare ad andare avanti”, ha concluso l’allenatore del club londinese.