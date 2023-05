Chelsea, 15 giocatori verso l’addio: futuro incerto anche per Koulibaly

Il nuovo Chelsea di Mauricio Pochettino si prepara alla rivoluzione dopo un’annata dei blues che definire fallimentare è poco. Il tecnico argentino ha fra le priorità quella di snellire la rosa. Stando al “Mail”, in 15 potrebbero partire in estate. Saranno ceduti Pierre-Emerick Aubameyang, Hakim Ziyech (su di lui Inter e Psg), Christian Pulisic (piace a Napoli e Juve), Edouard Mendy (Inter) e Callum Hudson-Odoi, futuro incerto anche per Kalidou Koulibaly, Cesar Azpilicueta e N’Golo Kante. Sicuri partenti anche Denis Zakaria e Joao Felix, che non saranno riscattati e rientranno rispettivamente alla Juve e all’Atletico Madrid, ma anche Mateo Kovacic, Conor Gallagher, Mason Mount, Trevoh Chalobah (Inter) e Ruben Loftus-Cheek (Milan) potrebbero fare le valigie. Il taglio della rosa potrebbe valere 325 milioni di euro.