Bundesliga 2023/2024, Bayern Monaco esagerato: Bochum annichilito 7-0. Ok Dortmund e Lipsia

Il Bayern Monaco spazza via il Bochum con un nettissimo 7-0 nel match dell’Allianz Arena valevole per la quinta giornata di Bundesliga 2023/2024. La squadra guidata da Thomas Tuchel lancia un forte segnale alle dirette avversarie e torna al comando della classifica con 13 punti, grazie alla tripletta realizzata da Harry Kane e alle reti di Eric Maxim Chupo-Moting, Matthijs De Ligt e Mathys Tel. Tra le squadre che inseguono i bavaresi c’è il Lipsia, che conquista un importante successo in trasferta sul campo del Borussia Monchengladbach con il gol di Timo Werner.

Bene anche il Borussia Dortmund, che infila la sua seconda vittoria consecutiva piegando 1-0 il Wolfsburg grazie all’eterno Marco Reus. Pesante battuta di arresto dell’Union Berlino, futura avversaria del Napoli in Champions League, sconfitta 2-0 tra le mura amiche dall’Hoffenheim: a segno Kramaric e Beier. Vittoria importante in ottica salvezza per l’Augsburg, che batte 2-1 il Mainz: la doppietta di Demirovic rimonta l’iniziale vantaggio degli ospiti firmato da Ajorque.

RISULTATI DEL POMERIGGIO

Bayern Monaco-Bochum 7-0 (4′ Chupo-Moting, 12′ 54′ 88′ Kane, 29′ De Ligt, 38′ Sane)

Borussia Dortmund-Wolfsburg 1-0 (68′ Reus)

Union Berlino-Hoffenheim 0-2 (22′ Kramaric, 38′ Beier)

Borussia Monchengladbahc-Lipsia 0-1 (75′ Werner)

Augsburg-Mainz 2-1 (6′ Ajorque, 15′ 45′ Demirovic)