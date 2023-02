Brutte notizie per il Newcastle: il nuovo acquisto Gordon rischia il carcere per guida senza patente

Il nuovo acquisto del Newcastle, Anthony Gordon, è stato trovato alla guida di una macchina senza patente in centro città. Le Magpies hanno speso 45 milioni di sterline per acquistare il giovane talento dell’Everton. L’esterno offensivo classe 2001 è uno dei principali talenti inglesi degli ultimi anni e i Toffees se ne sono privati a fatica. Ma ora il Newcastle si ritrova con il calciatore che è senza patente e che rischia addirittura il carcere. Come riporta il Sun, a Gordon è stata tolta la licenza di guida per sei mesi per non aver rivelato per due volte chi era al volante della sua Mercedes da 100mila sterline quando la vettura è stata beccata parecchio oltre i limiti di velocità. Una mossa che ora può costargli cara. Ora il club spera di non perdere il suo nuovo acquisto.