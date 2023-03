Brasile a caccia di un Ct, Kaka e Ronaldo al lavoro per convincere Ancelotti

Continua il corteggiamento della federazione brasiliana a Carlo Ancelotti, attuale tecnico del Real Madrid e candidato numero 1 per prendere le redini della Selecao. Dopo le dichiarazioni recenti dei vertici federali, secondo The Athletic, a scendere in campo per convinvere il tecnico italiano sarebbero stati due ex giocatori di Ancelotti: Kaka e Ronaldo. Ancelotti ha un contratto con il Real Madrid fino al 2024 e deve decidere sul suo futuro. Secondo il portale, è probabile che la questione venga definita solamente alla fine della stagione. A quel punto Ancelotti comunicherà la sua volontà a Florentino Perez e al presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues. Quest’ultimo in un’intervista a Reuters ha speso belle parole per il tecnico: “Non ha bisogno di presentazioni. È davvero un grande allenatore che ha diversi traguardi e spero che possa averne ancora di più”.