Bordeaux, niente attaccante last minute: rubato zainetto al ds con tutti i documenti

Rabbia Bordeaux per quanto accaduto nelle ultime ore di calciomercato. Come ha rivelato lo stesso patron Gerard Lopez, ex presidente del Lille campione di Francia che ha poi acquistato i girondini finiti in Ligue 2, il direttore sportivo Admar stava provando a prendere un altro attaccante last minute nell’ultimo giorno di mercato e aveva provato a intavolare una trattativa con un club spagnolo, ma dei ladri hanno rubato il suo zainetto con dentro tutti i documenti: “Volevamo un giocatore in più, uno capace di attaccare la profondità. Ieri, quando sembrava che avessimo trovato un accordo con un club spagnolo, questi hanno iniziato a portarla per le lunghe. Ad Admar è stato pure rubato lo zaino con dentro i documenti e non è potuto partire. Forse non sarebbe cambiato nulla nemmeno se si fosse presentato davanti ai loro uffici, ma non ha potuto nemmeno andare”.