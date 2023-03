Italia-Inghilterra, lo show pre-partita al Maradona entusiasma tutti

Spettacolo e record allo stadio Maradona di Napoli, dove l’Italia ha perso contro l’Inghilterra in campo, ma ha vinto con lo show prepartita che ha riscosso grande successo. Hanno infatti debuttato il nuovo brand theme delle nazionali e la mascotte Oscar. Più di 550.000 spettatori unici e 60.000 interazioni per ‘Vivo Azzurro Live’ e ‘Casa Azzurri Live’, e al Maradona applausi di otto minuti da parte dello stadio nei vari momenti dello show.

I 44.500 tifosi sugli spalti hanno potuto assistere ad uno show tecnologico di luci, colori e musica tra le 20.30 e le 20.38: ideato per la Federazione dal Gruppo Alphaomega in collaborazione con Canaid e con il light designer Pietro Toppi, ha rapito l’attenzione di tutti”, si legge nella nota della Figc, che lo definisce come uno spettacolo mai visto finora in uno stadio di calcio, con l’accompagnamento delle note uniche e originali del brand theme delle Nazionali italiane di calcio, ‘Azzurri’, composto e prodotto da Enrico Giaretta e Maurizio D’Aniello. Commovente infine il momento di ricordo per Gianluca Vialli, con le immagini del capodelegazione della Nazionale tratte da ‘Sogno Azzurro’ proiettate sul maxischermo. Ha esordito, infine, la mascotte degli Azzurri, Oscar, il cucciolo di pastore maremmano disegnato da Carlo Rambaldi.

Per quanto riguarda gli ascoli della partita, Italia-Inghilterra su Rai 1 è stata seguita ieri sera da 7.151.000 telespettatori con uno share del 33.5%.