Barcellona senza Pedri, Real senza Alaba. Al Camp Nou i blancos non perdono dal 2018

Chiudere il discorso Liga in un mese avvelenato dal caso Negreira. Il Barcellona si presenta con nove punti di vantaggio sul Real Madrid al Clasico della ventiseiesima giornata di campionato. Eppure, Xavi dovrà fare a meno di un big: Pedri non ha recuperato dall’infortunio accusato il 16 febbraio contro il Manchester United in Europa League. Un’assenza pesante, che apre le porte dal 1′ per Franck Kessie. Un test importante per l’ex Milan che si gioca una fetta di futuro e di fiducia di Xavi contro i blancos. Busquets e De Jong completeranno il centrocampo, mentre nel tridente offensivo toccherà a Raphinha, Lewandowski e Gavi. In difesa spazio ad Araujo, Koundé, Christensen e Balde a protezione di Ter Stegen che in questa stagione, al Camp Nou, ha subito una sola rete. Numeri di un fortino ritrovato. Insomma, i crolli interni (come quello europeo dell’anno scorso con l’Eintracht) sono un lontano ricordo. Servono conferme però contro un Real Madrid che ha le carte in regola per riaprire tutto in campionato. L’infermeria si sta svuotando (Mendy recuperato) e l’unico assente è Alaba, che tornerà dopo la sosta. Falso allarme per Benzema, claudicante dopo una botta contro il Liverpool. Venerdì si è allenato in palestra, ma ha svolto la rifinitura con i compagni e stasera giocherà. Valverde e Vinicius completeranno il tridente, mentre a centrocampo spazio a Modric, Camavinga, Kroos. Nessun dubbio in difesa con Carvajal, Militao, Rudiger e Nacho davanti a Courtois. Sono questi gli uomini prescelti per scalare la vetta di un Camp Nou che negli anni fa meno paura. I numeri stagionali sono esaltanti per il Barca: un gol subito in casa da Ter Stegen in Liga e solo il Bayern l’ha espugnato. Eppure il Real ha perso solo una delle ultime nove trasferte in terra catalana: quattro pareggi e quattro vittorie nel resto dei confronti. L’ultimo ko nel 2018, pesantisimo, per 5-1. Ora un nuovo capitolo per riaprire o chiudere definitivamente il discorso Liga.