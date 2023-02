Barcellona, infortunio bizzarro per Raphinha: contusione dopo calcio al mini frigorifero in panchina

L’assenza di Raphinha nel match di Europa League tra Barcellona e Manchester United aveva destato molto scalpore, specialmente perché il brasiliano aveva saltato anche la gara precedente in Liga contro il Cadice. Non si trattava dunque di una scelta tecnica per averlo al meglio contro i Red Devils, ma dietro c’era altro. A rivelarlo è stato il Mundo Deportivo, spiegando come Raphinha sia stato costretto ad una piccola pausa per un infortunio rimediato nell’incontro valido per i playoff d’andata contro lo United. Dopo esser stato sostituito, l’ex Leeds avrebbe dato un calcio ad un mini frigorifero presente in panchina, rimediando una forte contusione.