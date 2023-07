Assolto da ogni accusa di stupro, Mendy torna in campo: ufficiale il biennale col Lorient

Assolto in Inghilterra pochi giorni fa da qualsiasi accusa di stupro, Benjamin Mendy torna subito in campo. Il terzino ex Manchester City, infatti, è stato prelevato dal Lorient, squadra di Ligue 1, con cui ha firmato un biennale a quasi due anni dall’ultima apparizione ufficiale nel mondo del calcio: “L’FC Lorient è lieto di annunciare oggi la firma per due stagioni del terzino sinistro della nazionale francese Benjamin Mendy”.