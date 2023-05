Arsenal, rinnovo pluriennale per Ramsdale: “Sono felice, è un enorme orgoglio”

L’Arsenal è stato protagonista di una grande stagione in Premier League, nonostante il titolo gli sia sfuggito proprio sul più bello. Tra i pilastri della squadra di Mikel Arteta c’è sicuramente Aaron Ramsdale, che ha firmato u rinnovo di contratto pluriennale con i Gunners, come annunciato dal direttore sportivo Edu: “Siamo felici di aver firmato un nuovo contratto con Aaron. E’ ancora molto giovane e noi continuiamo a costruire le fondamenta con i nostri ragazzi”.

Anche Arteta si è detto entusiasta della notizia, vista la grande crescita del portiere: “Negli ultimi due anni ha avuto una crescita eccezionale, siamo felici che resterà a lungo con noi. Continuiamo a costruire il nostro futuro con i migliori talenti della nostra giovane rosa”.

“Sono felice di poter vivere ancora il mio sogno in questo club. Per me è un enorme orgoglio e spero di poter restare qui ancora per tanti anni. Quando sono arrivato c’era un po’ di scetticismo, ma poi i tifosi, dopo il mio debutto con il West Brom, mi hanno dato il sostegno di cui avevo bisogno”, ha commentato il diretto interessato Ramsdale.