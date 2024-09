Ahmedhodzic lascia la Bosnia, il padre attacca: “Sua moglie usa la magia nera”

Il difensore dello Sheffield United, Anel Ahmedhodzic, ha deciso definitivamente di tagliare i ponti col padre Mirsad e lo ha fatto con una lunga dichiarazione che riprende alcune affermazioni del genitore in una recente intervista. C’è da premettere che il calciatore ha lasciato da poco la nazionale della Bosnia, stanco degli insulti e della scarsa attenzione dello staff alla salute dei giocatori, ed è salito alla ribalta per essersi convertito all’Islam e per essersi rifiutato di indossare una fascia arcobaleno in sostegno del movimento Lgbtq+. Il padre di Ahmedhodzic ha detto che in realtà, dietro all’addio alla nazionale bosniaca del figlio, ci sarebbe l’influenza della moglie e della suocera: “Praticano magia nera nei suoi confronti per tenerlo lontano dal calcio, non lo considero più mio figlio”.

Arriva la pronta reazione del difensore, ripresa dal Mirror: “L’unica cosa che chiunque desidera dal proprio padre come figlio è supporto e orgoglio. Sfortunatamente, ne ho ricevuto molto poco. Ciò che ho ricevuto per la maggior parte del tempo è stata manipolazione, bugie, truffe e bullismo quasi quotidiano. Questo è il tipo di uomo che mostra il suo ‘potere’ sulle donne, ma non ha mai avuto il coraggio di tenere testa a un altro uomo. Ho un ottimo rapporto con mia madre e mi prendo cura di lei finanziariamente, quindi dire che non mi importa dei miei ‘genitori’ è una bugia pura e semplice, semplicemente non mi importa di lui. Non è un uomo, se la prende con le persone a cui tengo ogni volta che c’è qualcosa che non va. Non voglio nemmeno entrare nei dettagli delle cose che ha fatto quando ero più giovane, ma se credi alla sua intervista, forse dovremmo intervistare anche mia madre su cosa ha da dire su di lui come persona e padre? Ci sono cose terribili che ha fatto alle persone a cui tengo e che non menzionerò qui. Ci sono tanti motivi per cui ho interrotto i contatti con lui.”

E sulla sua religione: “Ho una fede molto forte in Allah e non potrà mai essermi tolta. Farò tutto il possibile per proteggere la mia famiglia e le persone a cui tengo da persone malvagie come lui. E dire che mia moglie mi ha fatto della magia nera è molto offensivo per me e per mia moglie in particolare, è stata incredibile”.