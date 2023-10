Brindisi-Casertana oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Casertana, match valevole per la nona giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Match che sa di scontro salvezza contro i padroni di casa che arrivano dalla sconfitta contro il Foggia per 2-0 e la Casertana che arriva dal derby perso contro l’Avellino per 2-0. Si parte alle 14.00 con diretta su Sky Sport 253 e NOW TV