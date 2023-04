Biglietti UEFA EURO 2024: quando escono, prezzi e come acquistarli

Tutte le informazioni sui biglietti di UEFA EURO 2024, ecco quando escono, quali sono i prezzi e come acquistarli. Manca sempre meno ai prossimi Europei, a cui l’Italia si presenterà da campionessa in carica. La manifestazione si disputerà in Germania la prossima estate, dal 14 giugno al 14 luglio 2024, e vedrà al via ben 24 nazionali.

Martin Kallen, CEO di UEFA Events SA, ha annunciato che la vendita al pubblico dei biglietti inizierà il giorno dell’Unità tedesca, il 3 ottobre 2023. Non sono stati invece ancora noti i prezzi dei biglietti né come acquistarli. Il sito ufficiale dell’Uefa rimane quello di riferimento per qualsiasi novità in merito ai tagliandi. Con ogni probabilità, nei prossimi giorni (o mesi) verranno fornite ulteriori informazioni ai tifosi che vogliono assicurarsi un biglietto per lo spettacolo degli Europei.